Mbaye Diagne’ye ‘koş’ talimatı!

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılı takımdaki ilk sınavı olan Trabzon maçındaki koşu mesafesi teknik heyeti tatmin etmedi.
ÖNCE KAZANALIM
Trabzonspor maçında 9.5 km koşan Senegalli golcü ile görüşme yapan teknik heyet, bu rakamı bugünkü Benfica maçında 10 km'nin üzerine çıkarmasını talep etti. Diagne'den ayrıca ön alanda daha etkili pres yapması ve rakip savunmayı bozması istenildi.
İLK AVRUPA SINAVI
Benfica ile oynayacağı maça 11'de başlaması beklenen Diagne, ilk kez Avrupa Kupaları'nda forma giymiş olacak.
ÖNCE KAZANALIM
Trabzonspor maçında 9.5 km koşan Senegalli golcü ile görüşme yapan teknik heyet, bu rakamı bugünkü Benfica maçında 10 km'nin üzerine çıkarmasını talep etti. Diagne'den ayrıca ön alanda daha etkili pres yapması ve rakip savunmayı bozması istenildi.
İLK AVRUPA SINAVI
Benfica ile oynayacağı maça 11'de başlaması beklenen Diagne, ilk kez Avrupa Kupaları'nda forma giymiş olacak.
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