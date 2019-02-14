Bugünkü
Takvim

Infantino: kıtaların buluşma noktası

Infantino, “, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. ’ye zirvenin Türkiye’de düzenlenmesine verdikleri destek için teşekkür edemri ” dedi...

Türkiye kıtaların buluşma noktası
FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, dün İstanbul'da start aldı...

INFANTINO MEMNUN KALDI
Zirvede konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino önemli açıklamalara imza attı. un 1 numaralı ismi açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası... Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim... Her şey mükemmel" ifadelerini kullandı. 1. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriInfantino: Türkiye kıtaların buluşma noktası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri