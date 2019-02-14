FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, dün İstanbul'da start aldı...
INFANTINO MEMNUN KALDI
Zirvede konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino önemli açıklamalara imza attı. Futbolun 1 numaralı ismi Gianni Infantino açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası... Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim... Her şey mükemmel" ifadelerini kullandı. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
INFANTINO MEMNUN KALDI
Zirvede konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino önemli açıklamalara imza attı. Futbolun 1 numaralı ismi Gianni Infantino açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası... Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim... Her şey mükemmel" ifadelerini kullandı. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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