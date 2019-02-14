Fener’in rakibi Türk Telekom

Basketbolda Türkiye Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler'in yarı finaldeki rakibi ise dün G.Saray'ı 85-79 mağlup eden Türk Telekom oldu.
YARI FİNAL 16 ŞUBAT'TA
Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecekler. Yarı final karşılaşmaları da Ankara'da gerçekleştirilecek.
YARI FİNAL 16 ŞUBAT'TA
Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecekler. Yarı final karşılaşmaları da Ankara'da gerçekleştirilecek.
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