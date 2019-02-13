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VAR odasında yaşananların ortaya çıkmasını istiyor

Şahin, " maçının ardından 'Akyazı'da bir uçak düştü. su açıklansın demiştik. Aynı ya bu kez ’da uğradık. Aynı talebimiz devam ediyor” dedi.

Kara kutu açıklansın
Trabzonspor Kulübü, pazar gecesi Galatasaray derbisinde yaşanan hakem faciasının peşini bırakmıyor.

HER ŞEY ŞEFFAFLIK ADINA
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Başakşehir maçının ardından talep ettikleri gibi G.Saray maçının ardından da hakem ile VAR odası arasında ses kayıtlarının yayınlanmasını talep ettiklerini söyledi. Şahin, şeffaflık adına bu görüşmelerin yayınlanması gerektiğini belirterek "Bir uygulama yapılıyorsa bu tam anlamıyla işlevsel olmalı. Başakşehir maçından sonra Akyazı'da bir uçak düştüğünü ve bunun sunun açıklanmasını istiyoruz demiştik. Şimdi de İstanbul'da aynı ya kaldık ve yine aynı talebimiz devam ediyor. Tek beklentimiz adil yönetim" dedi.



GÖZLERİ VAR GÖRMÜYOR KULAKLARI VAR İŞİTMİYOR
Trabzonspor yerel basınının Ümit Öztürk'e olan öfkesi dinmiyor. Kuzey Ekspres gazetesi Kuranı Kerim'in 7. suresi olan Araf Suresi'nin 179. ayetiyle atıfta bulundu. Ayette "Kalpleri var ama onunla düşünyor. Gözleri var görmüyor. Kulakları vaR işitmiyor" ifadeleri yer alıyor.

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