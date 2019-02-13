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Penaltı canavarı

Zenitli Mak’a gol izni vermeyen Harun, F.Bahçe’de 3’üncü kez penaltı kurtardı.

Penaltı canavarı
Harun Tekin'den geçit yok... Sarı-Lacivertliler'in deneyimli kalecisi, Zenit'in dünkü maçta kazandığı penaltı vuruşunda 44. dakikada Mak'a gol izni tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkaran Harun, bu sezon 'nin kalesinde 3. kez bir penaltı atışını kurtarmış oldu. 30 yaşındaki eldiven ayrıca kariyerinde son 19 penaltı atışının 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

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