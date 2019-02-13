Harun Tekin'den geçit yok... Sarı-Lacivertliler'in deneyimli kalecisi, Zenit'in dünkü maçta kazandığı penaltı vuruşunda 44. dakikada Mak'a gol izni tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkaran Harun, bu sezon Fenerbahçe'nin kalesinde 3. kez bir penaltı atışını kurtarmış oldu. 30 yaşındaki eldiven ayrıca kariyerinde son 19 penaltı atışının 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.
- Spor
- 13.02.2019
- Gazete
Penaltı canavarı
Zenitli Mak’a gol izni vermeyen Harun, F.Bahçe’de 3’üncü kez penaltı kurtardı.
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