Kartal 2. yarının lideri

Süper Lig'in 2. yarısında 4 hafta geride kaldı. Bu süreçte en fazla puanı toplayan ekipler ise zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor oldu. 4 ekip de 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Beşiktaş ise +9 averaj topladığı için 2. devrenin lideri oldu.