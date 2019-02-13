devre arasında transfer ettiğiiçin imza töreni düzenledi. Başkan, gündeme oturanmaçıyla ilgili ilk kez konuştu ve gündem yaratan ifadeler kullandı. İşte'in açıklamaları:maçı hakemle konuşuluyor,bu bizi çoküzüyor.planet üstü bir futboloynadı. Ancak maçı izlerken'ahaksızlık yapıldığını dagördüm. Bunu değiştirmemmümkün değil."