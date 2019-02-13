Cimbom devre arasında transfer ettiği Diagne, Mitroglou, Semih, Emre, Luyindama ve Marcao için imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz, gündeme oturan Trabzonspor maçıyla ilgili ilk kez konuştu ve gündem yaratan ifadeler kullandı. İşte Başkan Cengiz'in açıklamaları:
PLANET ÜSTÜ FUTBOL OYNADIK
"Trabzonspor maçı hakemle konuşuluyor, bu bizi çok üzüyor. Galatasaray planet üstü bir futbol oynadı. Ancak maçı izlerken Trabzonspor'a haksızlık yapıldığını da gördüm. Bunu değiştirmem mümkün değil."
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