Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Yüzde Yüz Futbol programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yaşanan hakem hataları hakkında konuşan Özsoy, "Bir düdük gelir, bir düdük gider. Düdükle işimiz yok. Sistemi sorgulamak lazım. Biz bağırmıyoruz ama sessizliğimiz acizlik olarak algılanmamalı" dedi.
BİLDİRİ TAM İSABET!
"Kulüpler Birliği bildirisinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz" ifadesini kullanan Semih Özsoy, "Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı" ifadesini kullandı.
2. SARI HERHALDE OTOBÜSTE VERİLDİ
Görülen kartlar hakkında da konuşan Özsoy, "Malatya maçında Hasan Ali'ye verilen sarı kart, ceza alsın diye. Mehmet Topal'ın Göztepe maçındaki kartı da öyle. Tolgay'ın ikinci sarısı herhalde otobüste verilmiştir" dedi.
COMOLLİ SESSİZ KALDIĞI İÇİN SUÇLU GÖRÜNÜYOR
Semih Özsoy Comolli için ise, "Comolli sessiz kaldığı için suçlu gibi görülüyor. Mesela Cocu'nun sözleşmesiyle ilgili Comolli'nin büyük bir başarısı var. Victor Moses'i Chelsea'den almak büyük olay. Hoca kimi istediyse aldık." ifadelerini kullandı.
BİLDİRİ TAM İSABET!
"Kulüpler Birliği bildirisinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz" ifadesini kullanan Semih Özsoy, "Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı" ifadesini kullandı.
2. SARI HERHALDE OTOBÜSTE VERİLDİ
Görülen kartlar hakkında da konuşan Özsoy, "Malatya maçında Hasan Ali'ye verilen sarı kart, ceza alsın diye. Mehmet Topal'ın Göztepe maçındaki kartı da öyle. Tolgay'ın ikinci sarısı herhalde otobüste verilmiştir" dedi.
COMOLLİ SESSİZ KALDIĞI İÇİN SUÇLU GÖRÜNÜYOR
Semih Özsoy Comolli için ise, "Comolli sessiz kaldığı için suçlu gibi görülüyor. Mesela Cocu'nun sözleşmesiyle ilgili Comolli'nin büyük bir başarısı var. Victor Moses'i Chelsea'den almak büyük olay. Hoca kimi istediyse aldık." ifadelerini kullandı.
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