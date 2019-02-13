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'ta ilk aday Bilic

Kartal gelecek sezon önce Bilic’le görüşecek. Tecrübeli hocanın ’a dönmeyi çok istediği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcıda pürüz yaşanırsa B Planı olacak.




Beşiktaş ligde şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Yönetim Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle önceliği teknik adam arayışlarına verdi. Adaylar arasındaki ilk ismin Slaven Bilic olduğu öğrenildi.

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