Beşiktaş ligde şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Yönetim Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle önceliği teknik adam arayışlarına verdi. Adaylar arasındaki ilk ismin Slaven Bilic olduğu öğrenildi.
- Spor
- 13.02.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta ilk aday Bilic
Kartal gelecek sezon önce Bilic’le görüşecek. Tecrübeli hocanın Beşiktaş’a dönmeyi çok istediği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcıda pürüz yaşanırsa B Planı Sergen Yalçın olacak.
Beşiktaş ligde şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Yönetim Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle önceliği teknik adam arayışlarına verdi. Adaylar arasındaki ilk ismin Slaven Bilic olduğu öğrenildi.
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