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En başarılı Japon Kagawa oldu

’ın yıldızı Kagawa organizasyonlarında en başarılı Japon yıldız oldu.

En başarılı Japon Kagawa oldu
UEFA'nın internet sitesi, Japonya Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla organizasyonlarında en başarılı Japon yıldızları listeledi. Kagawa, 1.sırada yer aldı.

53 MAÇTA 11 GOL ATTI
Kagawa Dortmund ve M.United formasıyla çıktığı 53 maçta 11 gol attı. Galatasaraylı Nagatomo UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu.

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