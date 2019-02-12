En başarılı Japon Kagawa oldu

UEFA'nın internet sitesi, Japonya Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla UEFA organizasyonlarında en başarılı Japon yıldızları listeledi. Kagawa, 1.sırada yer aldı.
53 MAÇTA 11 GOL ATTI
Kagawa Dortmund ve M.United formasıyla çıktığı 53 maçta 11 gol attı. Galatasaraylı Nagatomo UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu.
53 MAÇTA 11 GOL ATTI
Kagawa Dortmund ve M.United formasıyla çıktığı 53 maçta 11 gol attı. Galatasaraylı Nagatomo UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu.
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