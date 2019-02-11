G.saray, Trabzon’u evinde yıktı! Maçta hakem skandalı yaşandı...

G.Saray Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Cimbom, ilk 30 dakikada adeta tek kale oynadı. 2. dakikada Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 16'da Rodallega yüzde 100'lük gol pozisyonunu değerlendiremedi. Kolombiyalı, kale dibinden kaçırdı. 18'de Onyekuru, kaleci Arda'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı G.Saray'ın yeni transferi Diagne gole çevirdi.
NWAKAEME ZORU BAŞARDI!
30'da Rodallega ceza sahası içinden yaptığı müthiş vuruşla beraberlik golünü kaydetti. 35'de Diagne'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 44'te Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu Hüseyin Türkmen'e de çarparak ağlarla buluştu: 2-1. 45+2'de Trabzonsporlu Nwakaeme kale dibinden topu dışarı attı.
NDİAYE KALE ÖNÜNDE KAÇIRDI
51'de Galatasaraylı Belhanda ceza içine girer girmez yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 57'de Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera müthiş çıkardı. 61'de Ndiaye kale önünde topu önünde buldu. Arda kalesinde değildi. Senegalli yıldız topu ağlarla buluşturamadı.
BELHANDA'DAN BİR İLK!
G.Saray'da Belhanda, 1954 gün sonra ilk kez bir lig maçında iki ve daha fazla gol attı. Tecrübeli oyuncu, 2013'te D.Kiev formasıyla 9-1 kazandıkları Metalurh maçında hattrick yapmıştı.
NWAKAEME ZORU BAŞARDI!
30'da Rodallega ceza sahası içinden yaptığı müthiş vuruşla beraberlik golünü kaydetti. 35'de Diagne'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 44'te Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu Hüseyin Türkmen'e de çarparak ağlarla buluştu: 2-1. 45+2'de Trabzonsporlu Nwakaeme kale dibinden topu dışarı attı.
NDİAYE KALE ÖNÜNDE KAÇIRDI
51'de Galatasaraylı Belhanda ceza içine girer girmez yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 57'de Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera müthiş çıkardı. 61'de Ndiaye kale önünde topu önünde buldu. Arda kalesinde değildi. Senegalli yıldız topu ağlarla buluşturamadı.
BELHANDA'DAN BİR İLK!
G.Saray'da Belhanda, 1954 gün sonra ilk kez bir lig maçında iki ve daha fazla gol attı. Tecrübeli oyuncu, 2013'te D.Kiev formasıyla 9-1 kazandıkları Metalurh maçında hattrick yapmıştı.
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