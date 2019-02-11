Trabzonspor ile oynadığı mücadelede ilk kez forma giyen ve penaltıdan ağları sarsan Diagne iddialı konuştu. Gomis'in gol rekorunu kıracağına inandığını vurgulayan Diagne, "Çok iyi bir maç çıkardık ve çok iyi oynadık. İlk maçımda galibiyetten dolayı çok mutluyum" ifadesini kullandı.
- Spor
- 11.02.2019
- Gazete
Gomis’in rekorunu kıracağım
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