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’in rekorunu kıracağım

Gomis’in rekorunu kıracağım
Trabzonspor ile oynadığı mücadelede ilk kez forma giyen ve penaltıdan ağları sarsan Diagne iddialı konuştu. 'in gol rekorunu kıracağına inandığını vurgulayan Diagne, "Çok iyi bir maç çıkardık ve çok iyi oynadık. İlk maçımda galibiyetten dolayı çok mutluyum" ifadesini kullandı.

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