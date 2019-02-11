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Beşiktaş 2. yarı yükselişe geçti

Beşiktaş 2. yarıdaki oynadığı 4 maçta gösterdiği performansla son 2 şampiyonluğunu hatırlattı. 2. devre maç başına 3 gol ortalaması yakalayan Kartal iyi sinyaller verdi.

Kartal yine kanat çırpıyor
Beşiktaş yeniden şahlanışa geçti... Ligin ilk yarısında istikrarsız bir performans sergileyen Kartal 2. devrenin başlamasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Kadrosuna Burak Yılmaz, Mirin ve Kagawa gibi 3 önemli futbolcuyu katan Siyah-Beyazlılar 2. yarıda aldıkları başarılı sonuçlarla zirve yarışında sonuna kadar var olduklarını gösterdi. İlk yarının ilk maçında sadece 7 puan toplayan ve 8 gol atan Beşiktaş 2. yarı 10 puan toplayıp 12 gol attı.

YILDIZLAR SAHNE ALDI
Son 4 maçta maç başına 3 gol ortalaması yakalayan Kartal'da Burak, Kagawa, Dorukhan, Ljajic gibi yıldızlar gol yükünü taşıdı. İlk yarı deplasmanda 9 maçta 2 galibiyet alan Kartal 2. yarı 2. dış saha maçında da puan kaybetmeyerek 6 puan aldı.

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