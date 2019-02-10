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taraftarı yönetimi göreve çağırdı!

'a büyük tepki gösteren taraftarı, Başkna Yardımcısı 'un açıklamalarıyla çileden çıktı. yönetimine ve başkanına teşekkür eden Özsoy'a yönelik "Fenerbahçe'nin hakları böyle savunulmaz" ifadesi kullanıldı.


Fenerbahçe'nin Kayserispor'a ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynadığı maçta 1-0 yenilmesinin ardından kararlarıyla maçın adamı olan Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterilirken, Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde Ulusoy'dan çok Fenerbahçe yönetimi vardı. Ulusoy'a olan tepkiler Semih Özsoy'un açıklamalarının ardından bir anda yönetime yöneldi.

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