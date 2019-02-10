

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynadığı maçta 1-0 yenilmesinin ardından kararlarıyla maçın adamı olan Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterilirken, Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde Ulusoy'dan çok Fenerbahçe yönetimi vardı. Ulusoy'a olan tepkiler Semih Özsoy'un açıklamalarının ardından bir anda yönetime yöneldi.