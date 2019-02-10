Ersan’lı Milwaukee üst üste 6.kez galip

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti. 19 dakika süre alan Ersan'ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı.
- Spor
- 10.02.2019
- Gazete
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