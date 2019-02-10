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'dan teşekkür: ’a dönmemde katkısı olan herkesten Allah razı olsun

Burak iki gol birden attığı maçı sonrası “’a dönmemde katkısı olan herkesten Allah razı olsun’”dedi.

Burak’tan teşekkür
Bursaspor ağlarını iki kez havalandırarak 'a galibiyeti getiren Burak Yılmaz, maç sonunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Bu formayı giymem için uğraşan, buna vesile olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullanarak taraftarlara seslendi.

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