Bursaspor ağlarını iki kez havalandırarak Beşiktaş'a galibiyeti getiren Burak Yılmaz, maç sonunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Bu formayı giymem için uğraşan, buna vesile olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullanarak taraftarlara seslendi.
- Spor
- 10.02.2019
- Gazete
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