Kayseri maçında hakeme küfreden ve kırmızı kart gören Fenerbahçeli Soldado, Sarı-Lacivertli taraftarlardan özür diledi. İspanyol forvet sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.
- Spor
- 09.02.2019
- Gazete
Soldado: Aptallık ettim özür dilerim
Kırmızı kart gören Soldado maç sonu F.Bahçe taraftarından özür diledi...
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