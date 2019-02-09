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: Aptallık ettim özür dilerim

gören maç sonu F.Bahçe taraftarından özür diledi...

Aptallık ettim özür dilerim
Kayseri maçında hakeme küfreden ve gören Fenerbahçeli , Sarı-Lacivertli taraftarlardan özür diledi. İspanyol forvet sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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