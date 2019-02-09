Mustafa Çulcu: Alper Ulusoy futbolu bilmiyor

Hakem Alper Ulusoy'un, dün akşam verdiği ve vermediği faullere baktığımızda, futbol oyununu bilmediği çok belli oldu. İlk yarıda çalınan 21 faulün en az 8-10 tanesi faul değildi. 42. dakikada Şamil'in Ekici'nin ayağına basmasına sarı kart çıkarmalıydı. 45+2'de Soldado'nun Kucher'e yaptığı hareket net sarı karttı, ki hakem de sarıyı çıkartmıştı. Bu duruma tepki gösteren Soldado, bu tepkisinde sözlü olarak muhtemelen küfür ettiği için kırmızı kartla oyundan ihraç oldu. Hakemin Soldado kırmızısından sonra etki altında kalıp Kayseri'nin Umut'la bulduğu golü iptal ettiğini düşünüyorum. 86'da Kayseri golü öncesi yine Serdar-Kravets mücadelesinde Kravets kafaya Serdar'ın omzuna basarak çıkıyor. Kayseri'nin attığı bu gol, iptal edilen gole oranla daha fazla fauldü.



MUSTAFA ÇULCU