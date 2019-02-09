önünde çok kritik bir sınav verecek olan'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.Artık puan kaybına tahammülü olmayan Sarı-Kırmızılılar,'u yıkmak için planını hazırladı.'dan gelen bilgilere göremaça tam saha presle başlayıp, oyunu rakip yarı alana yıkacak. Dün takıma katılan teknik direktör'in, "" ifadesini kullandığı öğrenildi.Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'da hedef ilköne geçmek olacak. Cimbom, bekler'yu da hücumda kullanarak rakibin dengesini bozmaya çalışacak.dışında tüm futbolcular gol yollarında fırsat kovalayacak. Ancaktopun rakibe geçmesi halinde 11 futbolcuyla rakibi karşılamaları gerektiğini de sık sık vurguluyor.gün babası'i toprağa vermenin acısını yaşayan, akşam saatlerinde'a döndü. Dün sabah babasının mezarını ziyaret eden tecrübeli teknik adam ardından'nın yolunu tuttu.