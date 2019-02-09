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play-off’u garantiledi

Fenerbahçe play-off’u garantiledi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 22. haftasında temsilcisi Panathinaikos'u 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'u garantiledi. Maçta ilk çeyreği 24-18 önde kapatan Fener, devreyi ise 49-28 üstün tamamladı. Karşılaşmada 3. çeyrek de 63- 46'lik skorla geçilirken Sarı-Lacivertliler maçı 19 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe'de Nicolo Melli 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

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