Fenerbahçe play-off’u garantiledi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'u garantiledi. Maçta ilk çeyreği 24-18 önde kapatan Fener, devreyi ise 49-28 üstün tamamladı. Karşılaşmada 3. çeyrek de 63- 46'lik skorla geçilirken Sarı-Lacivertliler maçı 19 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe'de Nicolo Melli 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
- Spor
- 09.02.2019
- Gazete
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