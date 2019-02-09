Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararların maçın gidişatını etkilediğini söyleyen Yanal, "Daha önceleri kaçırıyorduk ama artık "VAR" var. Kartlarda uygulanan konular ağır gelmeye başladı,ağır geldi artık." dedi. Kırmızı karta kadar oyunun dengeli geçtiğini söyleyen deneyimli hoca, "Kariyerimde daha önce hakemler hakkında konuşmadım. Ancak bugün (dün) yaşananlar futbolun önüne geçti. Maalesef Türkiye'de futbol dışı tartışmaları hep gündemde tutuluyor, ben de bunun içine girdiğim için üzgünüm. VAR'a rağmen bu tarz kötü yönetimlerin olması Türk futbolu adına üzücü" diye konuştu.
- Spor
- 09.02.2019
- Gazete
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