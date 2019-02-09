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’dan Ulusoy isyanı!

Fenerbahçe’nin hocası maçı sonrası, “Kartlarda uygulanan konular artık ağır gelmeye başladı. un dışındaki faktörler bizi çok etkiledi” dedi.

Yanal’dan Ulusoy isyanı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü , spor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararların maçın gidişatını etkilediğini söyleyen Yanal, "Daha önceleri kaçırıyorduk ama artık "VAR" var. Kartlarda uygulanan konular ağır gelmeye başladı,ağır geldi artık." dedi. Kırmızı karta kadar oyunun dengeli geçtiğini söyleyen deneyimli hoca, "Kariyerimde daha önce hakemler hakkında konuşmadım. Ancak bugün (dün) yaşananlar un önüne geçti. Maalesef 'de futbol dışı tartışmaları hep gündemde tutuluyor, ben de bunun içine girdiğim için üzgünüm. VAR'a rağmen bu tarz kötü yönetimlerin olması Türk futbolu adına üzücü" diye konuştu.

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