Fenerbahçe TV'nin genç sunucusu Dilay Kemer, bir süre önce kan kanseri olduğunu öğrendi. Fenerbahçe Kulübü ise Dilay için seferberlik ilan etti. Dilay için uygun ilik arayışına geçildi. Ve müjdeli haber geldi. Uygun iliğin bulunmasının ardından vatandaşlar kan yarışına girdi.
Dilay'a kan vermek isteyen binlerce vatandaş, hastaneye adeta akın etti. Genç kız sosyal medyadan bu iyilik hareketine teşekkür etti. "Her şey iyi olacak" dedi. Güzel sunucu için herkes dua etti. Rakip takımların taraftarları da Dilay'a iyilik mesajlarını gönderdi:
Mücadelenin rengi olmaz Dilay abla. Ultraaslan seninle. Allah şifa versin.
Sarı-kırmızıyız. Her zaman yanındayız. Rabb'im yardımcın olsun.
Her şey çok güzel olacak. Seni seviyoruz.
Kara Kartal olarak senin iyileşmen için dua ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin.
İnşallah Rabb'imin şefkati ile en kısa zamanla aslanlar gibi olacaksın.
Trabzonlular olarak yanındayız Dilay. İnşallah sağlığına kavuşursun.
Geçmiş olsun güzel insan. Rabbim tez zamanda şifayla buluştursun.
Dilay abla hemen iyileş. Aslantepe'deki başlama vuruşunu sen yap.
Bir GS'li olarak Fenerbahçeli taraftarların arasına katılıp senin için tezahürat yapacağım.
Güzel Kanarya Rabbim şifa versin. Bir Cimbomlu olarak her zaman yanındayım.
Dilay'a kan vermek isteyen binlerce vatandaş, hastaneye adeta akın etti. Genç kız sosyal medyadan bu iyilik hareketine teşekkür etti. "Her şey iyi olacak" dedi. Güzel sunucu için herkes dua etti. Rakip takımların taraftarları da Dilay'a iyilik mesajlarını gönderdi:
Mücadelenin rengi olmaz Dilay abla. Ultraaslan seninle. Allah şifa versin.
Sarı-kırmızıyız. Her zaman yanındayız. Rabb'im yardımcın olsun.
Her şey çok güzel olacak. Seni seviyoruz.
Kara Kartal olarak senin iyileşmen için dua ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin.
İnşallah Rabb'imin şefkati ile en kısa zamanla aslanlar gibi olacaksın.
Trabzonlular olarak yanındayız Dilay. İnşallah sağlığına kavuşursun.
Geçmiş olsun güzel insan. Rabbim tez zamanda şifayla buluştursun.
Dilay abla hemen iyileş. Aslantepe'deki başlama vuruşunu sen yap.
Bir GS'li olarak Fenerbahçeli taraftarların arasına katılıp senin için tezahürat yapacağım.
Güzel Kanarya Rabbim şifa versin. Bir Cimbomlu olarak her zaman yanındayım.
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