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Quaresma’da karar anı

Yönetimi, Quaresma’nın durumunu görüşecek. Ya Portekizli futbolcudan sezon sonuna kadar yararlanılacak ya da ve ’den gelen tüm teklifler değerlendirilecek.



Beşiktaş'ta Quaresma'nın durumu netlik kazanmak üzere... Yönetim takımda kalan ve idmanlara çıkan Portekizli futbolcu için son kararı vermeye hazırlanıyor. Şenol Güneş'in görüşünü de alacak olan yönetimin seçenekleri arasında Quaresma'dan sezon sonuna kadar yararlanmak da var.

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