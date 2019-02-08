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Oğuzhan ilk 11’i unuttu

’ın kaptanı en son maçında ilk 11’de oynadı.

Oğuzhan ilk 11’i unuttu
Beşiktaş'ta eski günlerini mumla aratan Oğuzhan Özyakup ligde son 8 maçtır ilk 11'de forma giymedi. Son olarak spor karşısında ilk 11'de yer alan Siyah-Beyazlı futbolcu o maçtan sonra oynanan karşılaşmalarda ilk 11'de yer almadı. Şenol Güneş'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Oğuzhan'daki düşüş önlenemedi.

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