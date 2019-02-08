



F.Bahçe'de sezonun en kritik toplantısının Tuzla'da bir köftecide yapıldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla tamamlamış ve tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemişti. Bu durum tüm F.Bahçeliler'i bir hayli üzmüştü. İki kaptan Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın tüm takımı ve Samandıra personelini 2. yarı öncesi bir köftecide topladığı ortaya çıktı. Toplantıdan yönetimin daha sonra haberi olduğu ifade edildi. Sıcak bir ortamda yenilen yemekte Volkan ve Mehmet'in etkili bir konuşma yaptığı belirlendi.