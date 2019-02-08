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Kaptanlar fitili köftecide ateşledi! ve tüm takıma yemek verdi

Volkan ve ’ın, ve yönetimden habersiz maçı öncesi tüm takıma bir yemek verdiği ortaya çıktı. Volkan'ın toplantıda, "Burası F.Bahçe beyler. Asla böyle bir tablo yaşamadık. Hepimiz taşın altına elimizi koyalım kötü gidişe son verelim" dediği belirlendi.



F.Bahçe'de sezonun en kritik toplantısının Tuzla'da bir köftecide yapıldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla tamamlamış ve tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemişti. Bu durum tüm F.Bahçeliler'i bir hayli üzmüştü. İki kaptan Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın tüm takımı ve Samandıra personelini 2. yarı öncesi bir köftecide topladığı ortaya çıktı. Toplantıdan yönetimin daha sonra haberi olduğu ifade edildi. Sıcak bir ortamda yenilen yemekte Volkan ve Mehmet'in etkili bir konuşma yaptığı belirlendi.

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