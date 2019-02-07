Terim’in baba acısı

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde dün sabah 94 yaşında vefat etti.
ÖZEL UÇAKLA GİTTİ
Acı haberi alan Fatih Terim büyük bir üzüntü yaşadı. Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la beraber özel uçakla İstanbul'dan Adana'ya gitti ve hastanede taziyeleri kabul etti.
CENAZESİ BUGÜN
Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi bugün Adana Asri Mezarlık Cami'sinde kılınacak öğle namazına mütakip olarak kaldırılacak.
ÖZEL UÇAKLA GİTTİ
Acı haberi alan Fatih Terim büyük bir üzüntü yaşadı. Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la beraber özel uçakla İstanbul'dan Adana'ya gitti ve hastanede taziyeleri kabul etti.
CENAZESİ BUGÜN
Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi bugün Adana Asri Mezarlık Cami'sinde kılınacak öğle namazına mütakip olarak kaldırılacak.
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