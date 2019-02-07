Terim’in baba acısı

'in babası, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğüdün sabah 94 yaşında vefat etti.Acı haberi alanbüyük bir üzüntüyaşadı. Terim,beraber özel uçakla'in babasıcenazesi bugünsinde kılınacak öğle namazına mütakip olarak kaldırılacak.