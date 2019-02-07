Salonda başladı sahada sürdü

Fenerbahçe , Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ç alışmaları ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.