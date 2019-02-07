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Sakatlardan büyük özveri

Karaman sakat futbolcuların oynamak istemesi üzerine, “Bu takım ruhuyla gurur duyuyorum”dedi.

Sakatlardan büyük özveri
Trabzonspor, Galatasaray maçına odaklandı.Bordo-Mavili takımın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak ve Uğurcan Çakır, büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Üç oyuncu da teknik direktör Ünal Karaman ile görüşerek, "Bu maçta forma giymeyi çok istiyoruz. Sakatlığımız takımımızı yalnız bırakmaktan önemli değil" ifadelerini kullandı. Karaman ise oyuncularına, "Bu takım ruhuyla gurur duyuyorum. Sağlık kurulu onay verirse bizimle olmandan mutluluk duyarız" dedi.

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