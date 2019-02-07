Luyindama siftah yaptı

TRANSFERİN son gününde Galatasaray'a imza atan Christian Luyindama, Sarı-Kırmızılı forma ile ikinci maçında golle tanıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın dün Hatay ile oynadığı maçın 7. dakikasında Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara yollayan 25 yaşındaki savunmacı, G.Saray'daki ilk golünü kaydetmiş oldu. Luyindama "Gol attığım için çok mutluyum. Takıma uyum sağladıkça daha iyi olacağım" dedi.
SKORDAN MEMNUNUZ
G.Saray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Hatay maçı sonrası "Daha iyi oynamalıydık. Ancak aldığımız skordan memnunuz." dedi.
SKORDAN MEMNUNUZ
G.Saray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Hatay maçı sonrası "Daha iyi oynamalıydık. Ancak aldığımız skordan memnunuz." dedi.
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