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Yine hakem skandalı

Yaşar Kemal Uğurlu, bariz gol şansını engelleyen Ümraniyeli oynucuya sarı kart gösterdi. VAR bu pozisyonda kırmızı kart için incelemeye dahi egrek görmedi...

Yine hakem skandalı
Ligde son haftalarda birçok kez hakem hatalarına maruz kalan Trabzonspor'un kaderi kupada da değişmedi. Bordo-Mavililer'in dün Ümraniye ile oynadığı maçın 50. dakikasında topu rakip savunmadaki son adam olan Uğur'dan kapan Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun müdahelesiyle yerde kaldı. Ancak bariz gol şanısını engelleyen ve kurallara göre kırmızı kart görmesi gereken Ümraniyeli Uğur, skandal bir şekilde Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. VAR hakemi pozisyonu tekrar izlemesi için Uğurlu'yu uyarmayarak ikinci bir skandala imza attı.

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