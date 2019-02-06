Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Diagne'nin cezası bugün sona eriyor. Hatayspor maçında da takımındaki yerini alamayacak olan yıldız golcü, "Trabzonspor maçını ipye çekiyorum. Heyecanım büyük" dedi.
GOL ATMAK İSTİYORUM
Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçta gol atmayı çok istediğini vurgulayan Diagne, "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.
- Spor
- 06.02.2019
- Gazete
Trabzonspor maçını iple çekiyorum
Cezasını bugün tamamlayacak olan Diagne, “Trabzonspor maçını iple çekiyorum. Heyecanım büyük” dedi.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Diagne'nin cezası bugün sona eriyor. Hatayspor maçında da takımındaki yerini alamayacak olan yıldız golcü, "Trabzonspor maçını ipye çekiyorum. Heyecanım büyük" dedi.
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