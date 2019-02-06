Trabzonspor maçını iple çekiyorum

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Diagne'nin cezası bugün sona eriyor. Hatayspor maçında da takımındaki yerini alamayacak olan yıldız golcü, "Trabzonspor maçını ipye çekiyorum. Heyecanım büyük" dedi.



GOL ATMAK İSTİYORUM

Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçta gol atmayı çok istediğini vurgulayan Diagne, "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.