Bugünkü
Takvim

maçını iple çekiyorum

Cezasını bugün tamamlayacak olan , “ maçını iple çekiyorum. Heyecanım büyük” dedi.

Trabzonspor maçını iple çekiyorum

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Diagne'nin cezası bugün sona eriyor. Hatayspor maçında da takımındaki yerini alamayacak olan yıldız golcü, " maçını ipye çekiyorum. Heyecanım büyük" dedi.

GOL ATMAK İSTİYORUM
Stadı'ndaki ilk maçta gol atmayı çok istediğini vurgulayan Diagne, "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor maçını iple çekiyorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri