Trabzonspor fırsat tepti… Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la 0-0 berabere kaldı. Dengeli başlayan maçta ilk etkili atak Ümraniye'den geldi. 36'da Madina'nın şutu üst direkten geri döndü. 39'da bu kez Trabzon gole yaklaştı. Ibanez'in kullandığı kornerde Abdülkadir Parmak'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
EKUBAN CÖMERT DAVRANDI...
47'de Trabzon ceza sahasında yaşanan karambolde Leandrinho müsait pozisyonda topu auta attı. 51'de kazanılan frikikte Yusuf'un şutu direkte patladı. 56'da Ekuban ceza sahası dışından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Ekuban 63'te net bir fırsatı daha harcadı.
ARDA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Fırtına 64'te Nwakaeme ile Rodallega arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası net bir fırsatı harcadı. 81'de Nwakaeme müsait pozisyonda kaleyi bulamadı. 86'da Atabey'in kafa vuruşunu Arda mükemmel çıkardı. Maç golsüz sona erdi.
EKUBAN CÖMERT DAVRANDI...
47'de Trabzon ceza sahasında yaşanan karambolde Leandrinho müsait pozisyonda topu auta attı. 51'de kazanılan frikikte Yusuf'un şutu direkte patladı. 56'da Ekuban ceza sahası dışından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Ekuban 63'te net bir fırsatı daha harcadı.
ARDA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Fırtına 64'te Nwakaeme ile Rodallega arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası net bir fırsatı harcadı. 81'de Nwakaeme müsait pozisyonda kaleyi bulamadı. 86'da Atabey'in kafa vuruşunu Arda mükemmel çıkardı. Maç golsüz sona erdi.
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