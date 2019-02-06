Mitroglou’yla devam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni transfer Kostas Mitroglou'na Alanyaspor maçının ardından bugünkü Hatayspor karşısında da şans vereceği öğrenildi. Yunan golcünün takıma adapte olmasını ve maç kondisyonunun artmasını isteyen Fatih Terim'in her hangi bir aksilik olmadığı takdirde Mitroglou'nu 90 dakika sahada tutacağı kaydedildi. Tecrübeli hocanın Yunan futbolcunun takım arkadaşlarına yum sağlaması için böyle bir karar aldığı belirlendi.
TÜRK TELEKOM'DA İLK KEZ
Yunan futbolcu Hatayspor maçıyla birlikte Türk Telekom Stadı'na ilk kez adım atmış olacak. Böylece golcü futbolcu yeni yuvasına merhaba demiş olacak. Mitroglou'nun Trabzon maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.
TÜRK TELEKOM'DA İLK KEZ
Yunan futbolcu Hatayspor maçıyla birlikte Türk Telekom Stadı'na ilk kez adım atmış olacak. Böylece golcü futbolcu yeni yuvasına merhaba demiş olacak. Mitroglou'nun Trabzon maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.
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