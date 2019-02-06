Bugünkü
Takvim

’yla devam

Galatasaray Teknik Direktörü ’in Yunan golcüye kondisyon kazanması için Hatay maçında da 11’de yer vereceği öğrenildi.

Mitroglou’yla devam
Galatasaray Teknik Direktörü yeni transfer Kostas Mitroglou'na maçının ardından bugünkü Hatayspor karşısında da şans vereceği öğrenildi. Yunan golcünün takıma adapte olmasını ve maç kondisyonunun artmasını isteyen Fatih Terim'in her hangi bir aksilik olmadığı takdirde 'nu 90 dakika sahada tutacağı kaydedildi. Tecrübeli hocanın Yunan futbolcunun takım arkadaşlarına yum sağlaması için böyle bir karar aldığı belirlendi.

TÜRK TELEKOM'DA İLK KEZ
Yunan futbolcu Hatayspor maçıyla birlikte Stadı'na ilk kez adım atmış olacak. Böylece golcü futbolcu yeni yuvasına merhaba demiş olacak. Mitroglou'nun Trabzon maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMitroglou’yla devam
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri