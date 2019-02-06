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Kupanın kalbi A2’de atacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında G.Saray- Hatayspor ve Yeni Malatya-Göztepe maçları oynanacak.

Kupanın kalbi A2’de atacak
Zİraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında bugün iki karşılaşma daha var. Kupada Galatasaray- Hatayspor ve Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmaları oynanacak. Galatasaray ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Kupadaki diğer maçta ise Yeni Malatyaspor saat 18.30'da Göztepe'yi Malatya'da konuk edecek. Bu karşılaşmayı ise Arda Kardeşler yönetecek. 2 maç da A2 kanalından naklen yayınlanacak.

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