Galatasaray Hagi’yi unutmadı

Galatasaray Kulübü eski futbolcusu Hagi'nin 54. doğum gününü kutladı. Twitter hesabından Hagi'nin gollerine yer verildi.



4 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kariyerini G.Saray'da noktalayan Hagi, Cimbom'da bir UEFA Kupası 4 lig şampiyonluğu yaşadı.