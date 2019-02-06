Galatasaray Kulübü eski futbolcusu Hagi'nin 54. doğum gününü kutladı. Twitter hesabından Hagi'nin gollerine yer verildi.
4 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Kariyerini G.Saray'da noktalayan Hagi, Cimbom'da bir UEFA Kupası 4 lig şampiyonluğu yaşadı.
- Spor
- 06.02.2019
- Gazete
Galatasaray Hagi’yi unutmadı
Sarı-Kırmızılı kulüp Rumen hocanın 54. doğum gününü kutladı.
Galatasaray Kulübü eski futbolcusu Hagi'nin 54. doğum gününü kutladı. Twitter hesabından Hagi'nin gollerine yer verildi.
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