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Galatasaray Hagi’yi unutmadı

Sarı-Kırmızılı kulüp Rumen hocanın 54. doğum gününü kutladı.

Galatasaray Hagi’yi unutmadı

Galatasaray Kulübü eski futbolcusu Hagi'nin 54. doğum gününü kutladı. Twitter hesabından Hagi'nin gollerine yer verildi.

4 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Kariyerini G.Saray'da noktalayan Hagi, Cimbom'da bir UEFA Kupası 4 lig şampiyonluğu yaşadı.

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