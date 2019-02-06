Eş etkisiyle ABD’ye!

Ayrılık kararı almasına rağmen henüz Beşiktaş'la sözleşmesini feshedemeyen Quaresma'nın kaderi belli oluyor. Portekizli yıldızın menajerinin Siyah- Beyazlı yönetimle ayrılık şartlarında büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
UZAK DOĞU'YU İSTEMİYOR
Quaresma'nın eşinin Uzak Doğu ülkelerine gitmek istemediği, çocuklarının eğitimini düşünürek ABD'ye sıcak baktığı belirlendi. Q7'nin de bu nedenle MLS takımlarıyla masaya oturduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki takımdan teklif olduğu öğrenildi.
UZAK DOĞU'YU İSTEMİYOR
Quaresma'nın eşinin Uzak Doğu ülkelerine gitmek istemediği, çocuklarının eğitimini düşünürek ABD'ye sıcak baktığı belirlendi. Q7'nin de bu nedenle MLS takımlarıyla masaya oturduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki takımdan teklif olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.