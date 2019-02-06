Bugünkü
Takvim

Eş etkisiyle ’ye!

’la sözleşmesini feshetmek üzere olan ’nın, eşinin isteğiyle Ligi’nden takımlarla pazarlık masasına oturduğu belirtiliyor...

Eş etkisiyle ABD’ye!
Ayrılık kararı almasına rağmen henüz Beşiktaş'la sözleşmesini feshedemeyen Quaresma'nın kaderi belli oluyor. Portekizli yıldızın menajerinin Siyah- Beyazlı yönetimle ayrılık şartlarında büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

UZAK DOĞU'YU İSTEMİYOR
Quaresma'nın eşinin Uzak Doğu ülkelerine gitmek istemediği, çocuklarının eğitimini düşünürek ABD'ye sıcak baktığı belirlendi. Q7'nin de bu nedenle MLS takımlarıyla masaya oturduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki takımdan teklif olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEş etkisiyle ABD’ye!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri