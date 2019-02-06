BEŞİKTAŞ, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için imza Vodafone Park'ta töreni düzenledi.
KALİTELİ İSİMLER GELDİ
İmza töreninde konuşan Orman, "Beşiktaşlıları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezonu Allah nasip etsin. Transfer dönemleri her zaman zordur. Buna rağmen kaliteli transferler yaptık" dedi.
BU SORUYA CEVAP VERDİTMEM!
Burak Yılmaz'ın adının önceki dönemlerde de Beşiktaş ile anılmasının normal olduğunu belirten Orman, "Burak Beşiktaş'ın çocuğudur. Aileden Beşiktaşlıdır. Onun için kaptan ifadesini bilinçi kullanmadım. Şu anda kaptanımız var. Ancak ileride Beşiktaş'ın kaptanı olmasını isterim" dedi. Beşiktaş Başkanı Orman, Burak Yılmaz'a sorulan taraftar tepkisiyle ilgili soruda araya girdi ve "Burak'a cevap verdirtmem. Tepki işlerini geçelim. O işler geçmişte kaldı" ifadesini kullandı.
KALİTELİ İSİMLER GELDİ
İmza töreninde konuşan Orman, "Beşiktaşlıları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezonu Allah nasip etsin. Transfer dönemleri her zaman zordur. Buna rağmen kaliteli transferler yaptık" dedi.
BU SORUYA CEVAP VERDİTMEM!
Burak Yılmaz'ın adının önceki dönemlerde de Beşiktaş ile anılmasının normal olduğunu belirten Orman, "Burak Beşiktaş'ın çocuğudur. Aileden Beşiktaşlıdır. Onun için kaptan ifadesini bilinçi kullanmadım. Şu anda kaptanımız var. Ancak ileride Beşiktaş'ın kaptanı olmasını isterim" dedi. Beşiktaş Başkanı Orman, Burak Yılmaz'a sorulan taraftar tepkisiyle ilgili soruda araya girdi ve "Burak'a cevap verdirtmem. Tepki işlerini geçelim. O işler geçmişte kaldı" ifadesini kullandı.
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