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Avrupa’nın zirvesinde! Medipol Avrupa'nın en az gol yiyen takımı oldu

Maç başına 0.5 ortalaması olan Abdullan Avcı’nın ekibi, Avrupa’nın 5 büyük ligi de dikkate alındığında en az gol yiyen takım oldu. ’in ardından geliyor.

Avrupa’nın zirvesinde
Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir kalesine adeta duvar ördü. Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım oldu. Geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören Turuncu- Lacivertliler, 0.5'lik ortalama yakaladı. Başakşehir'e en yakın takım ise 0.6 ortalaması bulunan Liverpool oldu. PSG 0.62 ile üçüncü, A.Madrid ise 0.64 ile dördüncü sırada yer aldı.




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