'de en yakın rakibi'ın 8 puan önünde lider durumda bulunankalesine adeta duvar ördü.'nın ekibi,ve'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım oldu. Geride kalankalesinde yalnızcagören Turuncu- Lacivertliler,ortalama yakaladı.'e en yakın takım ise 0.6 ortalaması bulunanoldu.0.62 ile üçüncü,ise 0.64 ile dördüncü sırada yer aldı.