Adriano’da işlem tamam

BEŞİKTAŞ'TA Adriano belirsizliği ortadan kalkıyor. Beşiktaş yönetimi, teknik patron Şenol Güneş'in direktifi doğrultusunda Brezilyalı sol bek ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Adriano ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Adriano da kalma isteğini daha önce ifade etmişti.
- Spor
- 06.02.2019
- Gazete
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