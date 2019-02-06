Adriano’da işlem tamam Beşiktaş, Adriano ile devam etme kararı aldı. 34 yaşındaki Sambacı ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ'TA Adriano belirsizliği ortadan kalkıyor. Beşiktaş yönetimi, teknik patron Şenol Güneş'in direktifi doğrultusunda Brezilyalı sol bek ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Adriano ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Adriano da kalma isteğini daha önce ifade etmişti.