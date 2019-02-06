Bugünkü
Takvim

Adriano’da işlem tamam

Beşiktaş, Adriano ile devam etme kararı aldı. 34 yaşındaki Sambacı ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Adriano’da işlem tamam
BEŞİKTAŞ'TA Adriano belirsizliği ortadan kalkıyor. Beşiktaş yönetimi, teknik patron Şenol Güneş'in direktifi doğrultusunda Brezilyalı sol bek ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Adriano ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Adriano da kalma isteğini daha önce ifade etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAdriano’da işlem tamam
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri