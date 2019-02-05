Beşiktaş devre arasında kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas İsimat Mirin ve Muhayer Oktay için bugün imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulunun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park'ta saat 14.00'te start alacak.
- Spor
- 05.02.2019
- Gazete
Yeni transferler için imza töreni bugün
Beşiktaş’ın yeni transferleri Kagawa, Burak, Mirin ve Muhayer için imza töreni yapılacak.
- Yanal 4 isim için ‘kalsın’ dedi
- G.Saray Başkanı tehdit edilemez
- Tartışmalı yüzme finali! Bilerek mi yaptı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.