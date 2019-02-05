Yeni transferler için imza töreni bugün Beşiktaş’ın yeni transferleri Kagawa, Burak, Mirin ve Muhayer için imza töreni yapılacak.

Beşiktaş devre arasında kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas İsimat Mirin ve Muhayer Oktay için bugün imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulunun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park'ta saat 14.00'te start alacak. TÜM MANŞETLER