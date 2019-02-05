Bugünkü
Takvim

Yeni transferler için imza töreni bugün

Beşiktaş’ın yeni transferleri Kagawa, Burak, Mirin ve Muhayer için imza töreni yapılacak.

Yeni transferler için imza töreni bugün
Beşiktaş devre arasında kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas İsimat Mirin ve Muhayer Oktay için bugün imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulunun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park'ta saat 14.00'te start alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni transferler için imza töreni bugün
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri