Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerken, Galatasaray'ın da Alanya deplasmanında çelme yemesiyle puan farkını 8 puana çıkartan Medipol Başakşehir'de şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Futbol otoriteleri de Başakşehir'in çok büyük hatalar zincirine imza atmaması durumunda kadro kalitesi ve puan farkı avantajıyla ipi göğüsleyeceğini ifade ediyorlar. Başakşehir'i zorlayacak tek takım olarak da Galatasaray görüldü.



19 YILLIK REKOR...

Bu arada Başakşehir ligin 20. haftası itibariyle son 19 senede zirvede puan farkını 8'e çıkartan ilk takım olmayı da başardı.