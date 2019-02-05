Maicon Al Nasr’a gitti

GALATASARAY'DA beklenen ayrılık dün gerçekleşti. Yabancı kontenjanı nedeniyle dışarda kalan Sarı-Kırmızılı ekibin Brezilyalı stoperi Maicon için Suudi Arabistan Kulubü Al Nasr ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.



GECE AÇIKLANDI

Galatasaray, dün gece geç saatlenrde Maicon'un Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 1.5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi.



KASAYA 1.7 MİLYON EURO GİRDİ

Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için 1 milyon 700 bin Euro kiralama bedeli alırken Brezilyalı savunmacının maaşı Al Nasr tarafından karşılanacak. Maicon'un satış yerine kiralama yoluyla gönderilmesi ise sürpriz bir gelişme oldu. Satın alma opsiyonunun verilip verilmediği ise belirtilmedi.