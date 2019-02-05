Ljajic’in performansı yüzleri güldürdü Beşiktaş’ın Sırp starı son 3 maçta takımına 1 gol, 2 asistlik bir katkı yaptı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajiç'in gösterdiği başarılı performans Güneş'in yüzünü güldürdü. Sırp star son 3 maçta takıma 1 gol, 2 asistlik bir katkı yaptı.



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Antalyaspor karşısında takımın en iyilerinden biri olan Adem Ljajic'in Kagawa ile çok iyi anlaşması gelecek maçlar öncesi umutları artırdı.