Ljajic’in performansı yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ta Adem Ljajiç'in gösterdiği başarılı performans Güneş'in yüzünü güldürdü. Sırp star son 3 maçta takıma 1 gol, 2 asistlik bir katkı yaptı.
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Antalyaspor karşısında takımın en iyilerinden biri olan Adem Ljajic'in Kagawa ile çok iyi anlaşması gelecek maçlar öncesi umutları artırdı.
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Antalyaspor karşısında takımın en iyilerinden biri olan Adem Ljajic'in Kagawa ile çok iyi anlaşması gelecek maçlar öncesi umutları artırdı.
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