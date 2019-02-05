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de gözünü kararttı! Giroud ve Mata bombası...

Şampiyonluğa oynayacak kadronun temelleri atıldı. Yeni yıldızlar için düğmeye basıldı. sözleşmesi bitecek olan santrfor Giroud ile Mata için temaslara başladı bile...



Ara transfer döneminde yaptığı takviyerle birlikte yaptığı çıkışla dikkat çeken F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un "Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biziz" sözünün açılımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

COMOLLİ TEMASA GEÇTİ BİLE
Sportif direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Chelsea'nin Fransız santrforu Oliver Giroud ile M.United'ın orta sahadaki yıldızı Juan Mata'nın menajeri ile temasa geçtiği bildirildi.

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