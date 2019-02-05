Ara transfer döneminde yaptığı takviyerle birlikte yaptığı çıkışla dikkat çeken F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un "Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biziz" sözünün açılımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
COMOLLİ TEMASA GEÇTİ BİLE
Sportif direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Chelsea'nin Fransız santrforu Oliver Giroud ile M.United'ın orta sahadaki yıldızı Juan Mata'nın menajeri ile temasa geçtiği bildirildi.
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