transfer döneminde yaptığı takviyerle birlikte yaptığı çıkışla dikkat çeken"Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biziz" sözünün açılımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.direktörsezon sonunda sözleşmeleri bitecek olansantrforuileorta sahadaki yıldızımenajeri ile temasa geçtiği bildirildi.