F.Bahçe’yi değil America’yı seçtim

Devre arası transfer döneminde ismi F.Bahçe ile anılan ancak Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan Castillo Meksika basınına konuştu. Castillo, "America ya da F.Bahçe'ye transfer olacaktım. America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim" dedi.
- Spor
- 05.02.2019
- Gazete
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