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F.Bahçe’yi değil America’yı seçtim

Adı ile anılan America’yı seçtiğini açıkladı

F.Bahçe’yi değil America’yı seçtim
Devre arası döneminde ismi F.Bahçe ile anılan ancak Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan basınına konuştu. Castillo, "America ya da F.Bahçe'ye transfer olacaktım. America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim" dedi.

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