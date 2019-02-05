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  • 05.02.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 19:23

CANLI | - Ümraniyespor

ilk maçında , Ümraniyespor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşma a2 ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

CANLI | Trabzonspor - Ümraniyespor

, ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşal Kemar Uğurlu yönetecek.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ:
Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme

Son 16 turunda 'u eleyerek çeyrek finale yükselen bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Uğurcan Çakır, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor bu maçla birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda en büyük sürprizlerden birine imza atan Ümraniyespor, son 16 turunda 'yi 1-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Müsabaka 20.30'da a2 ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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