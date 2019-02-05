Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti. Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı. Terim, golcü oyuncusu Eren Derdiyok'u ise kadro dışında bıraktı.