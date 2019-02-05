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Asıl değişim 'da! 'da yıldız isimler ile yollar ayrılacak

Ara döneminde , Rodrigues, Ozan’ı gönderen ve Eren’i kadro dışı bırakan , ’da da Feghouli, , Mariano, Maicon ve için gelen teklifleri değerlendirecek. Igor ’un transferleri temizlenecek...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti. Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı. Terim, golcü oyuncusu Eren Derdiyok'u ise kadro dışında bıraktı.

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