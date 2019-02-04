Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen yeni transferlerden Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. Bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek F.Bahçe armasını öptüm" dedi.
- Spor
- 04.02.2019
- Gazete
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