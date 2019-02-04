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neden armasını öptüğünü açıkladı: İçimden geldi ben de öptüm

maçı öncesi tezahürat eşliğinde armasını öpen bu davranışının hikayesini anlattı.

İçimden geldi ben de öptüm
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen yeni transferlerden Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. Bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek F.Bahçe armasını öptüm" dedi.

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