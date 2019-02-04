mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen yeni transferlerdenaçıklamalarda bulundu. Bir TV kanalına açıklamalarda bulunanarmasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi., "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerekarmasını öptüm" dedi.