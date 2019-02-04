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'tan 60 dakikalık resital

Siyah-Beyazlılar, sonraki 60 dakikada oynadığı la ’yı bozguna uğrattı. , ’de 6 golle şov yaptı. ’ın hocası , ”Kaybettiğimiz moralimiz yerine geldi. Yeni bir çıkış yapmalıyız” dedi...

60 dakikalık resital
Beşiktaş deplasmanına kötü bir giriş yaptı. İlk 30 dakikadaki taraftarını mutlu etmedi. 'ın yarım saatte kaleyi şutu yoktu... Siyah-Beyazlılar sonrasında ise futbol ziyafeti sundu. Kara Kartal, 35, 39 ve 43. dakikada peş peşe goller bularak bir anda 3-0'ı yakaladı. Sonrasında ise durmak bilmedi.



POZİSYONLARI CÖMERTÇE HARCADI
Şenol Güneş'in öğrencileri, attığı kadar da kaçırdı... 6-2'lik galibiyet elde eden Siyah- Beyazlılar averajını düzeltti ve aynı puandaki Yeni Malatyaspor ve Trabzon'un da üzerinde yer almayı başardı.

BURSA MAÇINI KAZANMALIYIZ
Maçtan sonra konuşan Şenol Güneş, "Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz. maçıyla yeniden çıkış yapmalıyız" dedi.



TOLGAY ARSLAN'I SEVİYORUM
Güneş, Tolgay Arslan ile ilgili soruya ise, "Onu seviyorum. Gülü seven dikenine katlanır" açıklaması yaptı.

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