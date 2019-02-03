Trabzon’dan büyük protesto

Trabzonspor taraftarları, Medipol Başakşehir maçındaki hakem hataları ve 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bloke cezası verilmesi nedeniyle dün kentte protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe sivil toplum örgütleri de destek oldu. Taraftarlar, "Adalet bekliyoruz" pankartı açtı.
- Spor
- 03.02.2019
- Gazete
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