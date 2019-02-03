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Taraftarlar, maçındaki hakem hataları ve 27 bin taraftara verilen ceza nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Trabzon’dan büyük protesto
Trabzonspor taraftarları, Medipol Başakşehir maçındaki hakem hataları ve 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bloke cezası verilmesi nedeniyle dün kentte yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe sivil toplum örgütleri de destek oldu. Taraftarlar, "Adalet bekliyoruz" pankartı açtı.

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